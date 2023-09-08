В Петербурге общественники потребовали прояснить ситуацию с незаконной стройкой на придомовой территории в Калининском районе

После обращения жителей дома на Ушинского, 14 в исполком Народного фронта в Санкт-Петербурге о незаконном строительстве на их придомовой частной территории направлен запрос в комитет имущественных отношений и в прокуратуру с просьбой разобраться, почему ведутся работы без согласования с жильцами.

В Народный фронт в Петербурге обратились жильцы дома 14 по улице Ушинского, обеспокоенные внезапно начавшимся строительством на придомовой территории.

Несмотря на протесты, жалобы в прокуратуру, следственный комитет и в администрацию Калининского района, на их земле вырыты ямы и идут строительные работы. Под угрозой сноса детская и спортивная площадки, резко сократилось количество парковочных мест.

Люди обеспокоены тем, что нарушается гарантированное Конституцией РФ право собственности. Подрядчик запрашивал у ГИБДД эвакуацию машин жильцов и получил отказ. Тогда он незаконно перемещал машины жителей дома частным эвакуатором.

Представители Народного фронта выехали на место и убедились, что на частной территории идет стройка. Парковка жильцов раскопана, на ней навалены кучи песка, установлен вагончик и лежат бетонные конструкции.

«Жители представили нам документы, подтверждающие частную собственность участка, а также обращения к властям, ответы на которые они так и не получили. Люди доведены до отчаяния, готовы на крайние меры. Мы обратились в комитет имущественных отношений и в прокуратуру с просьбой разобраться, почему ведется незаконное строительство наземного паркинга на придомовой территории без согласования с жильцами», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.