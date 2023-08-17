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Питерец.ру » Общество » Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС

Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС

В Исполкоме Народного фронта состоялась презентация уникального приложения “Радар”, с помощью которого каждый гражданин России, заметивший подозрительный объект в небе или беспилотник, может мгновенно об этом сообщить. Сигнал будет оперативно передан в компетентные органы. 

Приложение “Радар” доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Платформа Apple не дала согласия на распространение приложения, обосновав это санкционной политикой. Из-за того, что Народный фронт и руководители президентского движения находятся в санкционных списках, аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения Народного фронта удалены из App Store.

“Мы поняли, что действительно нужно создать понятное, лёгкое приложение, благодаря которому будет спокойнее жить. И, конечно, спасибо большое нашему Министерству обороны, нашим военным. То, что коллеги пошли нам навстречу, и то, что они откликнулись и среагировали, согласились выстроить такую совместную работу, это очень дорогого стоит. Это еще раз подтверждает самый главный тезис о том, что “Народ и армия едины”, – сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

“С самого начала СВО мы как приграничный регион ощущаем на себе террористическую угрозу со стороны Украины. Именно поэтому у нас введён жёлтый режим террористической опасности. Конечно, в сложившейся ситуации помощь местных жителей крайне важна. Мы с благодарностью относимся ко всем сообщениям, которые поступают, о подозрительных предметах, личностях, беспилотниках. И Кибердружина Народного фронта, которая разработала мобильное приложение “Радар”, будет способствовать повышению безопасности. Моментально, в режиме реального времени мы получим сообщение, и соответствующие органы примут необходимые решения по обезвреживанию и ликвидации опасных предметов”, – рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также поделился своим мнением: “Белгородская область как приграничный регион подвергается ежедневным ударам со стороны ВСУ. Не было практически ни дня, чтобы областной центр или приграничные территории не подвергались бы постоянным вражеским атакам. Минобороны РФ на регулярной основе каждые сутки фиксирует десятки прилетов к нам со стороны смежного государства, в том числе и БПЛА. Народный фронт России разработал первое в стране удобное приложение для смартфонов, которое поможет силовым ведомствам в предупреждении подобных террористических атак. Сервис позволит всем неравнодушным жителям области оставаться бдительными, оперативно присылая фотографии подозрительных объектов, а также сообщать о возможной чрезвычайной ситуации”, – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ряде регионов России Народный фронт провёл опросы жителей о том, почему такое приложение необходимо. Жители Брянской, Тульской, Тверской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской областей сообщили, что для них безопасность неба играет важнейшую роль и благодаря приложению они смогут эффективно проявлять свою бдительность.

“Идея создания “Радара” появилась у участников сообщества “Кибердружина Народного фронта”, которые помогают блокировать в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму. В ряды кибердружинников уже вступили более 21 тысячи человек. Бот сообщества в телеграме @KiberDruzhina_bot также позволяет сообщить о подозрительных беспилотниках. Народный фронт призывает всех жителей России проявить бдительность и гражданскую позицию, стать пользователями “Радара” и присоединиться к Кибердружине”, – рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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