Депутаты ЗакС Петербурга отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладунов и Константин Чебыкин отправили воинам-землякам, находящимся в зоне СВО, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.

– С первых дней начала СВО мы с коллегами-депутатами поддерживаем парней, выполняющих задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу выразить огромную благодарность петербуржцам-ленинградцам, которые на постоянной основе оказывают посильную помощь мобилизованным и приближают общую победу над врагом. Никто не должен оставаться равнодушным, ведь только вместе мы – сила. Победа будет за нами! – прокомментировал Юрий Гладунов.

Противодроновое ружьё – один из видов вооружения, которое позволяет осуществлять перехват беспилотников врага на максимальном расстоянии и сохранять жизнь военнослужащих РФ при выполнении боевых задач в зоне СВО.