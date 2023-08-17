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Питерец.ру » Общество » Депутаты ЗакС Петербурга отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё

Депутаты ЗакС Петербурга отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты ЗС СПб отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладунов и Константин Чебыкин отправили воинам-землякам, находящимся в зоне СВО, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.

– С первых дней начала СВО мы с коллегами-депутатами поддерживаем парней, выполняющих задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу выразить огромную благодарность петербуржцам-ленинградцам, которые на постоянной основе оказывают посильную помощь мобилизованным и приближают общую победу над врагом. Никто не должен оставаться равнодушным, ведь только вместе мы – сила. Победа будет за нами! – прокомментировал Юрий Гладунов.

Противодроновое ружьё – один из видов вооружения, которое позволяет осуществлять перехват беспилотников врага на максимальном расстоянии и сохранять жизнь военнослужащих РФ при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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