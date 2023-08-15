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Питерец.ру » Общество » Волонтёры Победы запустили регистрацию на медиафорум «Та самая Россия»

Волонтёры Победы запустили регистрацию на медиафорум «Та самая Россия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волонтеры Победы
Волонтёры Победы открывают регистрацию на Международный медиафорум «Та самая Россия»

Волонтёры Победы открывают регистрацию на Международный медиафорум «Та самая Россия», который пройдёт с 21 по 22 сентября в онлайн-формате. Мероприятие будет посвящено изменениям в отечественных медиа и их новой реальности.

«Та самая Россия» - это место, где мы создаем историю. На форуме мы сможем обсудить идеи по сохранению исторической памяти, обменяться опытом, учиться друг у друга и создавать новые проекты, чтобы помочь молодежи лучше понять и уважать прошлое. В наше непростое время — это особенно важно», – говорит Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

Принять участие в мероприятии могут все желающие старше 14-ти лет из любой точки мира. Регистрация на событие проходит на сайте https://медиапобеда.рф/ до 19 сентября 23:59 (по мск).

«Мы будем рады видеть всех, кто ценит историю нашей страны и хочет поделиться своими знаниями и идеями по ее сохранению. Ведь историческая память — это не прошлое, а основа будущего. Тем более, что стать участником форума можно будет из любой точки России и мира. Присоединяйтесь!» – отметила Ольга Занко.

На форуме выступят представители медиасообщества, которые расскажут о современных технологиях создания и продвижения патриотического контента. Мероприятие поможет сформировать у участников базу медианавыков, позволяющих разрабатывать контент для изучения истории нашей страны и популяризации новых побед. Эксперты, организаторы и участники пообщаются на тему современной информационной повестки, научатся разоблачать лживые новости западных и украинских СМИ, а также обсудят то, как самому не стать жертвой фейков.

Форум объединит лучших экспертов в сфере digital, PR, ведения социальных сетей, создания новостей, фото- и видеосъемки. Гостями события станут известные и профессиональные военкоры, медиаменеджеры, руководители агентств и журналисты. Команда события считает, что главная ценность форума — это участники: те, кто создает новое здесь, в России, учится и приспосабливается к переменам.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Волонтеры Победы
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