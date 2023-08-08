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Питерец.ру » Общество » Старая Ладога отметит свое 1270-летие

Старая Ладога отметит свое 1270-летие

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Старая Ладога, одно из древнейших поселений, где зародилась российская государственность, 12 августа отметит свое 1270-летие

Старая Ладога, одно из древнейших поселений, где зародилась российская государственность, 12 августа отметит свое 1270-летие. Круглую дату в истории ключевого торгового и военного центра Древней Руси на пути «из варяг в греки» Ленобласть отмечает выставками, концертом и фестивалем.

Сегодня Старая Ладога является уникальным объектом, одним из интереснейших мест в России. Здесь находятся древняя каменная крепость, основанная на рубеже IX-X веков во времена Вещего Олега, множество археологических памятников, старинные храмы и купеческие особняки. К празднованию 1270-летнего юбилея Старой Ладоги приурочены выставки, концерты и фестиваль. В программе праздника предусмотрены экскурсии по историческим местам города, мастер-классы по народным промыслам и народные гуляния.  

Основные торжества состоятся 12 августа на Зеленой лужайке перед  Староладожским Свято-Успенским девичьим монастырем. В 13 часов здесь откроется фестиваль «К истокам Руси». В честь праздника реконструкторы представят конный турнир, в ремесленном дворе покажут, как в средневековье изготавливали ножи, вилки, украшения. Гончары познакомят с изготовлением посуды из глины, а историю монетного дела можно будет изучить на мастер-классе по чеканке монет. Для детей и взрослых мастерицы проведут мастер-класс по обережной кукле и набивке на ткани, свечных дел мастер представит посетителями праздника традиционное изготовление восковых свечей.

На средневековой кухне продемонстрируют приготовление ручным способом лапши, вафель и других блюд. В торговом дворе гостям предложат тематическую сувенирную продукцию ― наборы украшений, игрушек и других предметов средневекового промысла.

Окунуться в атмосферу праздника и почувствовать себя жителем древнего города помогут выступления народных и самодеятельных коллективов и ансамблей Ленинградской области, фолк и кавер-групп.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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