Федеральную трассу А-121 «Сортавала» полностью перекроют на период велозаезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола», в Приозерском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.

«В связи с проведением 11 июня 2023 года велозаезда Gran Fondo Russia в период с 8:30 до 15:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по основному ходу федеральной трассы А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска. Объезд перекрытого участка будет организован по старому направлению дороги (Приозерское шоссе) через деревни Орехово, Иваново и Раздолье. Движение по направлению из Приозерска в Санкт-Петербург будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования дорожного движения.

«Движение транспорта будет перекрыто на участке А-121 «Сортавала» с 41-го по 70-й километр. Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, информирующие водителей транспортных средств. Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением» - добавил Пузыревский.

Организаторы соревнований: ООО «Гран Фондо» (https://www.granfondo.ru/) совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и Федерацией велосипедного спорта России.

ООО «Гран Фондо» гарантирует обеспечение безопасности участников дорожного движения на период велозаезда.

Руководитель проекта ООО «Гран Фондо»: Сафарова Дина e-mail: [email protected]; тел: 8-926-420-99-62.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.