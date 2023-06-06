Федеральную трассу А-121 «Сортавала» полностью перекроют на период велозаезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола», в Приозерском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.
Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования дорожного движения.
Организаторы соревнований: ООО «Гран Фондо» (https://www.granfondo.ru/) совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и Федерацией велосипедного спорта России.
ООО «Гран Фондо» гарантирует обеспечение безопасности участников дорожного движения на период велозаезда.
Руководитель проекта ООО «Гран Фондо»: Сафарова Дина e-mail: [email protected]; тел: 8-926-420-99-62.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.