На старом направлении федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти введут одностороннее движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на участке с 44 по 58 километр старого направления автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области, начиная с 20 июля ведутся работы по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части. Организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч. Установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Дополнительно будет выполнено устройство прикромочных лотков, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки термопластиком.
Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Срок окончания работ запланирован на 1 сентября 2022 года.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.