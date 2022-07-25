На старом направлении федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти введут одностороннее движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на участке с 44 по 58 километр старого направления автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области, начиная с 20 июля ведутся работы по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части. Организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч. Установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На период укладки и стабилизации верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 8 по 15 августа будет введено одностороннее движение автомобильного транспорта на участке старого направления федеральной трассы А-121 «Сортавала» по направлению из Санкт-Петербурга в Приозерск. Движение транспорта в обратном направлении, из Приозерска в Санкт-Петербург будет осуществляться по основному ходу нового направления» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дополнительно будет выполнено устройство прикромочных лотков, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Дорожные работы производятся на участке дороги проходящей в границах Всеволожского и Приозерского районов, между посёлками Стеклянный и Сосново через деревни Орехово и Иваново. Работают в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на двух полосах» - добавил Пузыревский.

Срок окончания работ запланирован на 1 сентября 2022 года.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.