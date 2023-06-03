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Пригожин: Мы за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Пригожин: Мы за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны

ЧВК «Вагнер» никогда не стремилась к конкуренции с российской армией, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, он желает ВС РФ только развития.

В субботу, 3 июня, бизнесмен сообщил, что «оркестр» борется только за то, чтобы солдаты и офицеры армии «могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны». Хотя, по словам Пригожина, этому препятствуют некоторые факторы.

«Это нынешнее руководство нашей армии и правила, которые они пытаются внедрить, которыми никогда российская армия не жила. Это лизоблюдство, чинопочитание, отсутствие личной ответственности и уничтожение людей с лидерскими качествами», — охарактеризовал происходящее основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин попросил Следственный комитет и прокуратуру России проверить «высших функционеров» МО РФ. По мнению бизнесмена, правоохранительным органам следует поискать состав преступления в действиях ведомства при подготовке и проведении спецоперации.

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