Обещания Александра Беглова о поставке новых вагонов метро к 320-летию Петербурга оказались пустыми

Губернатор Петербурга Александр Беглов не выполнил обещание поставить новые вагоны для «подземки» к 320-летию города. Он отчитался о многих инициированных проектах, «забыв» об обновлении подвижного состава.

Беглов выступил 19 мая с итогами празднования юбилея Северной столицы. Он перечислил проекты, инициированныек 320-летию города. В их число вошли строительство железнодорожной платформы «Новая Лахта», тактовое движение электричек, развитие транспортной сети на северо-западе Петербурга.

«К трехсотдвадцатому дню рождения Петербурга были выпущены сувенирные карты «Подорожник». Мы выполнили пожелания многих горожан и открыли в Интернете «Личный кабинет» для тех, кто ими пользуется», – сказал губернатор.

Однако ключевой проблемой является невыполненное градоначальником обещание обновить подвижной состав метро. Это был один из магистральных проектов к 320-летию. Так, в январе 2021 года председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что в честь юбилея Беглов «подарит» 320 новых вагонов. К 2022 году их количество увеличилось до 950.

Эксперты выразили сомнения, что эту масштабную закупку смогут осуществить в кратчайшие сроки. Отметим, что в мегаполисе уже долгое время существует проблема с изношенностью подземных составов. На октябрь прошлого года половина всех вагонов оказалась изношена на 100%.

В конце января текущего года Комитет по транспорту отчитался о закупке 950 новых вагонов. Однако они предназначены для «наземного вида транспорта». Подробное изучение отчетов демонстрирует тот факт, что вагоны будут поставлять в течение десяти лет. Город будет платить за них еще 25 лет.

Помимо этого, вопросы вызывает качество нового состава. Вагоны не оснащены кондиционерами, сквозными переходами и портами USB. Ранее Беглов обещал построить 89 станций метро к 2050 году. Позднее он сообщил, что его «не так поняли», ведь в планы входят все объекты подземной транспортной инфраструктуры.