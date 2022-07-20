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Питерец.ру » Общество » Сыграем в шашки

Сыграем в шашки

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58
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге состоится сеанс одновременной игры в шашки

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет важное событие, посвященное шашкам. Речь идет о массовом мероприятии 23 июля. Участники сыграют на 350 досках. Игра состоится в 13 часов у ТЮЗа им. Брянцева. Данное мероприятие станет самым масштабным в истории шашечного спорта.

Главным участникам матча станет 3-кратный чемпион мира Владимир Лагин. Вместе с ним к мероприятию присоединятся сильнейшие шашисты России и Петербурга. Чтобы принять участие в матче, необходимо отправить заявку. Причем сделать это можно до 22 июля.

Шашки – популярная в игра, которую знает практически каждый россиянин. Особенно это касается взрослых людей. Однако далеко не всегда выпадает шанс сразиться с сильнейшими представителями этого вида спорта.

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