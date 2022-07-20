Сыграем в шашки

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет важное событие, посвященное шашкам. Речь идет о массовом мероприятии 23 июля. Участники сыграют на 350 досках. Игра состоится в 13 часов у ТЮЗа им. Брянцева. Данное мероприятие станет самым масштабным в истории шашечного спорта.

Главным участникам матча станет 3-кратный чемпион мира Владимир Лагин. Вместе с ним к мероприятию присоединятся сильнейшие шашисты России и Петербурга. Чтобы принять участие в матче, необходимо отправить заявку. Причем сделать это можно до 22 июля.

Шашки – популярная в игра, которую знает практически каждый россиянин. Особенно это касается взрослых людей. Однако далеко не всегда выпадает шанс сразиться с сильнейшими представителями этого вида спорта.