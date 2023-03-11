«Что-то не так в управлении городом»: эксперт Кириллов высказался о постоянных проблемах с уборкой снега в Петербурге

Руководитель проекта в сфере ЖКХ «Все дома» Антон Кириллов высказался о постоянных проблемах с уборкой снега в Санкт-Петербурге и призвал обратить внимание на управление городом.

Кириллов считает, что ЖКХ — это сложная система, в которой очень тяжело найти достойные кадры из-за низкой зарплаты. Плюсы заключаются в том, что эта система постоянная и в ней всегда есть средства.

«Мне кажется, если проблемы не решаются из года в год, значит что-то не так в управлении городом», — заявил эксперт в сфере ЖКХ.

По словам специалиста, тротуары должны быть вычищены до асфальта. Во время снегопадов сделать это проблематично, тогда необходимо использовать реагенты и песок.

Петербуржцы уже не первый зимний сезон подряд вынуждены направлять жалобы губернатору Александру Беглову на уборку снега и наледи. Ранее эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Федорук указал на нежелание Смольного грамотно организовать снегоуборочный процесс.