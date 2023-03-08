Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО

Заботой и вниманием окружены в женский праздник те, чьи родные и близкие выполняют свой воинский долг на передовой.

Продовольственные наборы, подарочные сертификаты и адресные поздравления передают родственникам муниципальные власти в районах области как в сам Международный женский день, так и в его преддверии.

В Бокситогорске 8 марта создан Клуб жён военнослужащих, который призван помогать в решении насущных проблем. В Волховском районе организован бесплатный выезд на оперу Мариинского театра «Ночь перед рождеством». В Ломоносовском и Сланцевском районах передается бытовая техника.

В Приозерске накануне был передан Орден Мужества Виктории Дубровской, супруг которой Виктор Маслов погиб в ходе СВО.

Всех жен, матерей и дочерей также ждут на праздничных концертах, которые сегодня проходят во всей районах Ленинградской области.