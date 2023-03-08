ента новостей

20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
20:40
Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО
17:48
Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова
15:30
В Финском заливе с дрейфующих льдин спасены 83 человека
14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
13:59
В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом
13:53
В Финском заливе полсотни рыбаков оказались на отколовшихся льдинах
13:46
Росгвардейцы северо-запада страны поздравляют женщин с Международным женским днём
13:43
До конца 2023 года все мессенджеры заменят на отечественные аналоги
13:40
В Петербурге стартовал проект «Моя карьера с «Единой Россией»
12:59
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей
08:44
Сколько было звонков в «Службу 122»?
08:39
Ликвидация нелегальных точек продолжается
08:19
Что употреблять в пищу женщинам?
17:26
5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России
17:22
Игра № 3 в серии СКА и минского «Динамо» завершилась сухой победой команды Романа Ротенберга
16:37
В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего
16:25
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
16:19
Губернатор поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с Международным женским днем
16:13
В России хотят унифицировать пользовательские соглашения
16:07
СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»
15:05
В Гатчине пожилого мужчину избили палкой
14:50
«Суперкубок Футбольных мам 2023»
13:06
В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве
12:57
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за угон
12:28
В Ленобласти сотрудники полиции раскрыли хищение свыше 8 тысяч тонн песка
11:11
Около 2 тысяч семей по всей России получат поздравления с 8 Марта от бойцов с передовой благодаря молодежному крылу Народного фронта
11:05
В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»
10:59
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО

Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Заботой и вниманием окружены в женский праздник те, чьи родные и близкие выполняют свой воинский долг на передовой.

Заботой и вниманием окружены в женский праздник те, чьи родные и близкие выполняют свой воинский долг на передовой.

Продовольственные наборы, подарочные сертификаты и адресные поздравления передают родственникам муниципальные власти в районах области как в сам Международный женский день, так и в его преддверии. 

В Бокситогорске 8 марта создан Клуб жён военнослужащих, который призван помогать в решении насущных проблем. В Волховском районе организован бесплатный выезд на оперу Мариинского театра «Ночь перед рождеством». В Ломоносовском и Сланцевском районах передается бытовая техника. 

В Приозерске накануне был передан Орден Мужества Виктории Дубровской, супруг которой Виктор Маслов погиб в ходе СВО. 

Всех жен, матерей и дочерей также ждут на праздничных концертах, которые сегодня проходят во всей районах Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-03-2021, 13:48
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра
1-03-2023, 15:35
В Петербурге проведут марафон для женщин из семей участников СВО к 8 Марта
9-03-2015, 16:17
Иностранцев в международный женский день не жаловали
16-11-2022, 11:53
В Ленобласти в ангаре сгорели два легковых автомобиля и трактор
23-11-2022, 15:13
В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей
12-03-2021, 08:49
В Ленобласти ожидаются метели и мокрый снег

Происшествия на дорогах

0
5
Сегодня, 20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
0
113
Сегодня, 14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
0
108
Сегодня, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
0
163
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
Наверх