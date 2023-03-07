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Питерец.ру » Общество » СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»

СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»

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Опубликовал: Андрей Якунин
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СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»

Журналисты заметили странные кадровые назначения в Санкт-Петербурге. Фигурантка дела о мошенничестве Наталья Вихрова на несколько дней стала директором комбината соцпитания «Столовая №14», а после была снята с должности.

Инцидент произошел 2 марта. По информации «СПАРК-Интерфакс», Вихрова была назначена на пост главы предприятия. Однако через три дня ее место занял предыдущий директор Сергей Филиппов. Примечательно, что женщина находится под следствием по делу о мошенничестве.В ноябре 2022 года стало известно об ее задержании.

СМИ: попавшая под следствие о мошенничестве Вихрова на три дня возглавила комбинат соцпитания «Столовая №14»

Стоит отметить, что Вихрова возглавляла комбинатсоцпитания «Столовая №14»с 2017 по 2022 годы. Своей должности она лишилась из-за возбуждения уголовного дела. Однако детали случившегося пока не раскрываются.

Журналисты отметили, что в рамках расследования обыски правоохранители проводили также на частном комбинате «Велес», который обслуживает соцобъекты в Ленобласти. Предприятие былоучреждено и длительное время управлялосьИриной Андроновой, матерью Вихровой.

Примечательно, что в сфере социального питания Северной столицы не первый раз фиксируются случаи «государственно-частного партнерства».Например, в 2018 году сотрудники ФАС раскрыликартельный сговор, в котором участвовали «ФирмаФлоридан» и городской «КСП Василеостровского района».

Выяснилось, что частное предприятиеполучало от мегаполиса контракты на обслуживание школ, а второй комбинат, являясь конкурентом, не боролся за контракты во время тендеров.Но в итоге именно «КСП Василеостровского района» выполнял всю работу по субподряду, при этом прибыль доставалась «Фирме Флоридан».

Не исключено, что «Столовая №14» и «Велес» работали по такой же схеме. Кроме того, предшественник Натальи Вихровой на посту директора комбината Сергей Злобин дважды был осужден за мошенничество. Злоумышленник активно занимался рейдерством и доведением компаний до банкротства.

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