Виды блесен для рыбалки

Отправляясь за щукой, окунем, или другими хищными породами рыбы необходимо не только правильно подготовить удилище, но и выбрать блесна для ловли. Они могут быть различных видов, поэтому прежде, чем покупать их в рыболовном магазине, следует ознакомиться с их особенностями. Узнать больше про рыболовные товары, можно на страницах интернет-магазина – FoxFishing.ru.

Выбор блесен.

Современные блесны бывают самых различных видов, и отличаются они друг от друга размером, цветом, материалом им иными параметрами. Поэтому прежде, чем приступать к выбору, необходимо определиться, в каких местах водоема будет производиться ловля, на какую рыбу будет рассчитана блесна. Также нужно помнить, что чем больше похожа блесна на рыбу, обитающую в водоеме, тем больше шансов того, что хищник среагирует на нее. Форма, цвет, размер блесны должны быть похожи на параметры живца.

По типу все существующие блесна могут различаться на несколько групп. Это могут быть вращающиеся или колеблющиеся блесна, а также булеры и цикады.

Блесны вращающиеся.

Этот вариант блесен состоит из тонкого стального стержня, в котором имеется сердечник из металла, играющий роль груза. Имеется у блесны лепесток и крючок (чаще тройной). При проведении проводки лепесток начинает крутиться вокруг своей оси, что приводит к появлению вибрации, на которую и реагирует рыба. Номер блесны можно узнать, взглянув на ее боковую сторону. Как правило, наиболее ходовыми для ловли щуки или окуня являются изделия No00 No06.

Колеблющиеся блесны.

Они в своей конструкции имеют овальную металлическую пластину продолговатой формы, с одной стороны которой зафиксированы крючки, а с другой имеется специальная петля для лески. С помощью этого вида блесны осуществляется ловля троллингом с помощью спиннинга, в заброс, и подходит она для подледной рыбалки. Свое название данные блесны получили за то, что при проведении проводки они блестят и колеблются, имитируя движение настоящей рыбы. С их помощью можно ловить любых хищников на разных водоемах. Это оптимальный вариант для начинающих рыбаков, и она практически не цепляется за коряги и растительность.

Цикады.

Данные блесны пришли в нашу страну из Америки, и их другое название – «метал виб» или «блейдбейт». По внешнему виду она напоминает тонкую пластину из металла (латуни, стали, бронзы, меди), у которой в передней части имеется утолщение. На краю имеется несколько отверстий для лески. Оснащается такая блесна двумя тройными или двойными крючками. Окраска ее может быть золотистой или серебристой. Но можно встретить и цветные варианты. Для большего эффекта блесны с внешней части могут быть оклеены голографическими наклейками. Во время выполнения проводки блесна создает колебания воды, на которые и реагирует хищник.

Булеры.

Этот вид блесен представляет собой небольшую изогнутую металлическую пластину, которая внешне похожа на колеблющуюся блесну. Однако она имеет некоторые особенности, к которым относится небольшой вес (около 10 грамм) и имеющееся на определенных моделях особая фиксация крючка (оно происходит с применением особой нити – «assist line»). Благодаря этому рыба быстрее заглатывает крючок, что снижает вероятность схода. Цвет булеров бывает разной – серебряной, золотистой. Также существуют варианты, окрашенные флуоресцентной краской.