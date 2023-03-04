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Питерец.ру » Общество » Оформить пособие можно будет проще

Оформить пособие можно будет проще

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
47news.ru
Сколько людей подали заявления на получение детских выплат?

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти было подано более 100 тыс. заявлений на детские пособия. Эти данные предоставили в Социальном фонде РФ. Структура была образована путем объединения ПФ и ФСС. Она начала работу с начала 2023 года.

Одна из важнейших задач нового ведомства – перевод имеющихся сервисов в цифровой формат. Это поможет достичь большей эффективности в работе. Внедрение цифровых технологий уберет многие бюрократические препятствия, что упростит процесс взаимодействия.

Личное общение граждан и представителей власти будет сведено к минимуму. Люди не будут тратить лишнее время для оформления детских пособий и прочих выплат. Помощником здесь станет Единая цифровая платформа. Над решением данной задачи сейчас активно работают.

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