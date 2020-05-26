В Ленобласти формируется цифровая картотека

Об организации этой работы на районном уровне шла речь в ходе совещания органов исполнительной власти региона.

«Мы должны иметь объективную информацию о том, кто живет на территории области. Но сегодня поквартирный учет ведется разными компаниями в бумажном виде, и у нас нет гарантий актуальности и подлинности этих сведений. Цифровой формат даст нам сразу несколько преимуществ: единую базу данных, отказ от бумажных справок, а при получении госуслуг людям не надо будет предъявлять эти справки, все данные будут доступны в информационной системе», — обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к руководителям районов.

Сведения о регистрационном учете используются для получения пособия с подтверждением критерия нуждаемости, для оформления имущественных сделок, постановки в очередь на жилье, оформления ипотеки, в судах, при реализации жилых помещений с торгов, для оформления опеки и попечительства, жилищных субсидий, сделок купли-продажи жилья.

На сегодня уже отсканирована 473231 карточка. При этом новые карточки в бумажном виде уже не оформляются, только в цифровом формате. Необходимую работу организовали администрации Волосовского, Волховского, Гатчинского, Киришского, Кингисеппского, Лужского, Приозерского, Тихвинского района. В настоящее время перевод картотек в цифровой вид близится к завершению, однако, в ряде районов — Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Подпорожском и Тосненском — этот процесс идет неактивно.

Справка

Проект «Поквартирная карта Ленинградской области» был утвержден на заседании регионального Организационного штаба в ноябре прошлого года. Он предполагает перевод данных о зарегистрированных жильцах в домах или в квартирах в электронный вид для получения актуальных сведений и сокращения сроков предоставления госуслуг.

Предпосылками создания «цифровой картотеки» стала отмена МВД с 2018 года поквартирного учета населения и справок формы 9,10,11. Сегодня картотеку по 960 000 лицевых счетов поквартирного учета ведут более 200 компаний. Это частные управляющие компании и ТСЖ, муниципальные предприятия и «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области». При этом граждане также имеют право напрямую обратиться в органы МВД для регистрации по месту жительства.