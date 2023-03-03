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Питерец.ру » Общество » Общественник Колос потребовал от СК РФ и ФСБ заняться ситуацией с назначением родственницы Порошенко директором «Манежа»

Общественник Колос потребовал от СК РФ и ФСБ заняться ситуацией с назначением родственницы Порошенко директором «Манежа»

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Опубликовал: Anton78
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Общественник Колос потребовал от СК РФ и ФСБ заняться ситуацией с назначением родственницы Порошенко директором «Манежа»

Общественный деятель Александр Колос призвал руководителя ФСБ РФ Александра Бортникова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкинаразобраться в ситуации с назначением на должность нового директора ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге Анны Яловой.

Главной причиной запроса названо родство чиновницы с бывшим украинским президентом, который спонсировал неонацистские группировки, Петром Порошенко. В настоящий момент Смольный так и не отреагировал на назначение Яловой, отметил Колос в своем Telegram-канале.

«На сколько соответствует назначение Яловой Анны Львовны требованиям действующего законодательства и критериям безопасности государственных интересов? Ведь все прекрасно понимают, что встречи или обмен информацией госслужащего Санкт-Петербурга и бывшего президента Украины, который остается в политической элите Украины очень вероятны», — заявил общественник.

Широкий резонанс вокруг Анны Яловой разгорелся в СМИ в феврале текущего года. Помимо скандальной истории с назначением на должность главы «Манежа», стало известно, что девушка скупала за бесценок сельхоз земли обанкротившегося холдинга, который основал приближенный Петра Порошенко. Также оказалось, что Ялова владеет многомиллионной квартирой в центре Петербурга, в одном доме с дочерями губернатора Александра Беглова.

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