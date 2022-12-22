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Питерец.ру » Общество » Общественник Колос попросил уполномоченного по правам ребенка РФ доложить президенту о нарушении прав детей в Петербурге

Общественник Колос попросил уполномоченного по правам ребенка РФ доложить президенту о нарушении прав детей в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PxHere
Общественник Колос попросил уполномоченного по правам ребенка РФ доложить президенту о нарушении прав детей в Петербурге

Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову попросили разобраться с систематическим нарушением прав несовершеннолетних в связи с обнаружением порнографических материалов и рекламы интим-услуг на сайтах ряда петербургских школ и детских садов. С соответствующим обращением к ней обратился общественный деятель и предприниматель Александр Колос.

СМИ отмечают, что подобный контент также был обнаружен на сайтах Смольного, а также в печатном формате вблизи образовательных учреждений.

Колос в своем обращении указал на недопустимость распространения подобного контента на сайтах детских садов и школ и отметил, что это является нарушением прав несовершеннолетних.

Кроме того, активист попросил Львову-Белову отдельно поднять тему распространения запрещенного контента на встрече с президентом России Владимиром Путиным и поставить его в известность о нарушении прав детей, которая наблюдается в Петербурге уже десять лет – ровно столько данная информация находилась на сайтах образовательных учреждений.

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