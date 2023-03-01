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Питерец.ру » Общество » Перерасчет стоимости услуг ЖКХ от Смольного ударит по карманам петербуржцев

Перерасчет стоимости услуг ЖКХ от Смольного ударит по карманам петербуржцев

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Опубликовал: Anton78
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Перерасчет стоимости услуг ЖКХ от Смольного ударит по карманам петербуржцев

Член Общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Кирилл Захарян заявил, что жителей Петербурга могут обязать доплатить за общедомовые нужны после перерасчета.

По словам Кирилла Захаряна, с 1 марта расчет оплаты услуг ЖКХ за пользование общедомовыми услугами в 2022 году могут быть пересмотрен. В прошлом году платеж был рассчитан согласно нормативам и при перерасчете жителей многоквартирных домов могут обязать внести доплату или наоборот может образоваться «депозит», если в доме есть прибор учета.

Дополнительные коммунальные услуги по ОДН оплачивают по федеральной норме. По словам жителей города на Неве, они опасаются, что им придут квитанции с крупными суммами, ведь подобное уже случалось.

Например, в прошлом году петербуржцы получили квитанции от Фонда капремонта (ФКР) в которых имелись долги по ежемесячному взносу за капремонт. Стоит отметить, что долги «повесили» и на добросовестных плательщиков, в результате горожане были вынуждены самостоятельно разбираться в ситуации.

Напомним, в конце прошлого года Смольный произвел внеочередную индексация тарифов ЖКХ в среднем от 8,2% до 9,4%и суммы в «платежках» выросли до 100%. Власти Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова аргументировали это перепадами температуры, однако горожане заявили об обратном и рассказали, что им пришлось «топить улицу» из-за чрезмерного «перетопа» квартир.

Таким образом, новые «перерасчеты» от Смольного могут негативно отразиться на финансовом положении петербуржцев.

Ранее, в Петербурге анонсировали изменения платежных квитанций ЖКХ. Теперь горожане будут получать одну квитанцию за все виды коммунальных услуг.

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