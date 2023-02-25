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Питерец.ру » Общество » "Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные

"Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные

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Опубликовал: Anton78
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"Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные

После обильных снегопадов в Санкт-Петербурге работники коммунальных служб не торопятся убирать последствия осадков. По мнению петербуржцев, онитоже решили устроить себе выходные по случаю Дня защитника Отечества.

Жители Северной столицы вновь массово жалуются на отсутствие снегоуборки в городе. Они рассказывают, что перед праздниками улицы были тщательно расчищены и обработаны от гололеда несмотря на то, что снега было немного. А вот после снегопадов не убирает никто.

«Пару дней назад во дворе все убрали, хоть и нечего было, снег слегка покрыл дорожки, а чистили до скрипа, а сегодня утопаем в снегу и никого», - рассказывает петербурженка.

"Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные

Источник фото: https://vk.com/d_piter?w=wall-189776839_528052

Петербуржцы отмечают, что автомагистрали и пешеходные зоны остаются засыпаныснегом и им приходится быть «первопроходцами» на засыпанном асфальте.

Источник фото: https://vk.com/d_piter?w=wall-189776839_528052

Ранее губернатор Санкт-ПетербургаАлександр Беглов заявлял о полной готовности города к зиме, однако горожане снова наблюдают «снежный коллапс». Они считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на градоначальнике и чиновниках в Смольном.

Накануне в жилищном агентстве Невского района рассказали, как проходит уборка дворовых территорий в рамках реформы ЖКХ, отметив, что для поддержания чистоты дворники выходят на работу даже в воскресенье. Стоит отметить, что снегопады в город приходят не по графику, однако чиновники об этом почему-то не думают.

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