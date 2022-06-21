ента новостей

20:06
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии
19:37
Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»
16:41
Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»
16:15
Валентин Самарин представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki.
15:11
На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
15:08
В Петербурге подвели итоги Петербургского международного экономического форума
14:57
В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night
14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
12:46
Выставка фотографий Габриэла Викболда «Общая материя»
12:40
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки
12:34
В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона
12:29
В Петербурге обстреляли юную пару
11:07
Новый президент Колумбии намерен перезагрузить отношения с США
11:03
По меньшей мере 200 мирных жителей убиты в западной части Эфиопии, сообщают официальные лица
10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
09:37
Мазепин сомневался насчет фонда
09:05
Без Института Финляндии
09:03
Форум оказался эффективным
01:02
Андрей Кузьменко покидает СКА и переходит в «Ванкувер Кэнакс»
00:10
Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий
00:04
На Дворцовой площади зажгут огненную картину в ночь с 21 на 22 июня
23:59
В Доме офицеров ЗВО пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби
12:22
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
12:08
В Ленобласти лежачий больной подорвался на гранате
11:51
Вкладывать нужно дома
10:08
В Ленобласти на кладбище грабитель напал на пенсионерку
10:02
Полицейские задержали жителя Карелии, перевозившего свыше 250 граммов наркотиков
09:59
Что с ревакцинацией?
09:56
В Ленобласти женщина нашла на улице боевую гранату
09:35
Как похудеть
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»

Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»

0
28
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
vk.com
Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»

Петербуржцы не перестают отправлять жалобы в профильные комитеты Северной столицы о состоянии мусорных урн у станции метро «Шушары», но получают лишь «отписки».

Авторы паблика«Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали свежие кадры, сделанные у входа в вестибюль станции метро «Шушары». Они уточнили, что объект открыли еще в 2019 году, но местная администрация до сих пор не нашла возможности решить проблему с мусором.

Источник фото: PrScr https://vk.com/d_piter

Источник фото: PrScr https://vk.com/d_piter

Пользователи соцсетей отметили, что подобная проблема с неубранным мусором наблюдается по всей Северной столицы. Они задаются вопросом, куда уходят деньги налогоплательщиков.

Местные СМИ ранее неоднократно поднимали в своих публикациях поднимали вопрос о неубранных отходах мусоре у «Шушар». Некоторые местные жители называли ситуацию вокруг станции метро «позорищем для Санкт-Петербурга».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-07-2013, 11:26
Через 7 лет в Петербурге будет на двенадцать станций метро больше
2-03-2022, 13:22
В Петербурге полицейские задержали опытного вора-рецидивиста
11-05-2021, 11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
16-10-2017, 18:16
В Петербурге мужчина получил травмы головы в метро
5-04-2013, 15:36
В Петербурге появятся новые станции метро
27-08-2013, 10:34
На станции петербургского метро «Парк Победы» появилась зона бесплатной сети Wi-Fi

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
0
144
17-06-2022, 17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
0
312
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
307
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наверх