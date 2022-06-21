Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»

Петербуржцы не перестают отправлять жалобы в профильные комитеты Северной столицы о состоянии мусорных урн у станции метро «Шушары», но получают лишь «отписки».

Авторы паблика«Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали свежие кадры, сделанные у входа в вестибюль станции метро «Шушары». Они уточнили, что объект открыли еще в 2019 году, но местная администрация до сих пор не нашла возможности решить проблему с мусором.

Источник фото: PrScr https://vk.com/d_piter

Источник фото: PrScr https://vk.com/d_piter

Пользователи соцсетей отметили, что подобная проблема с неубранным мусором наблюдается по всей Северной столицы. Они задаются вопросом, куда уходят деньги налогоплательщиков.

Местные СМИ ранее неоднократно поднимали в своих публикациях поднимали вопрос о неубранных отходах мусоре у «Шушар». Некоторые местные жители называли ситуацию вокруг станции метро «позорищем для Санкт-Петербурга».