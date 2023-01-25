Запрети себе кредит

Тема кредитования актуальна для современного общества. Благодаря развитию технологий, сегодня стало возможным получение займа онлайн. Однако в этой сфере существуют определенные риски.

Один из них – это опасность мошенничества. Иногда возникают ситуации, когда кто-то пытается оформить кредит от имени другого человека. Для предотвращения таких проблем в стране хотят ввести самозапрет на выдачу кредитов.

В чем его суть? Гражданин может самостоятельно запретить себе получать займ. Речь идет о полном запрете или ограничении. Сделать это можно будет через портал Госуслуг или сайт Центробанка, причем бесплатно.

Банки будут видеть соответствующую отметку у клиента. Так что мошенники не смогут осуществляться махинации с кредитами таких людей. По данным «Питерец.ру», закон прошел предварительную проверку и скоро будет рассмотрен в Госдуме.