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Питерец.ру » Общество » Запрети себе кредит

Запрети себе кредит

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sgnorilsk.ru
Ведется разработка самозапрета на получение кредита

Тема кредитования актуальна для современного общества. Благодаря развитию технологий, сегодня стало возможным получение займа онлайн. Однако в этой сфере существуют определенные риски.

Один из них – это опасность мошенничества. Иногда возникают ситуации, когда кто-то пытается оформить кредит от имени другого человека. Для предотвращения таких проблем в стране хотят ввести самозапрет на выдачу кредитов.

В чем его суть? Гражданин может самостоятельно запретить себе получать займ. Речь идет о полном запрете или ограничении. Сделать это можно будет через портал Госуслуг или сайт Центробанка, причем бесплатно.

Банки будут видеть соответствующую отметку у клиента. Так что мошенники не смогут осуществляться махинации с кредитами таких людей. По данным «Питерец.ру», закон прошел предварительную проверку и скоро будет рассмотрен в Госдуме.

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