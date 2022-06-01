Где лучше отдыхать?

«Питерец.ру» отмечает, что наиболее востребованными направлениями для отдыха туристов из Северной столицы стала Краснодарский край и Крым. В эту же группу входят Казань и Кисловодск. При этом расходы на одного человека там составят примерно 30-40 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цены на отдых почти не поменялись.

Еще можно рассмотреть вариант с Карелией, Подмосковьем и Ленобластью. Некоторые люди пожелают отдохнуть на Алтае или в Калининграде. Кто-то предпочтет отправиться в путешествие по Золотому кольцу.

В общем, предпочтения могут быть разными. Но в любом случае наиболее актуальными вариантами для летнего отдыха становятся востребованные направления. Именно туда петербуржцы чаще хотят поехать.