Мемориальные кладбища Петербурга не расчищены от снега и льда накануне мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Петербург в этом году отмечает 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Многие горожане и гости Северной столицы пойдут на мемориальные кладбища почтить память героев и жертв тех страшных лет. Правда, визит будет весьма осложнен неубранным снегом и льдом.

В Ломоносове расположен мемориал «Красная Слобода». Кладбище огорожено, но ухоженной территорию не назвать – виднеется мусор и выброшенные венки.

Центральные аллеи Пискаревского кладбища вычищены, однако индивидуальные могилы и проходы густо засыпаны снегом.

Вдобавок проход внутрь мемориального комплекса по заснеженным ступеням центрального входа весьма затруднен.

Серафимовское кладбище тоже встречает посетителей заснеженными могилами.

Наименее ухоженным выглядит кладбище «Остров Декабристов» на проспекте Кима, где видны лишь заснеженные памятники и мусор.

Некачественная уборка городских улиц от снега и наледи стала системной проблемой Петербурга. Ответственные чиновники из аппарата губернатора Александра Беглова так и не смогли наладить работу ЖКХ города на должном уровне. Отчего особенно страдают пожилые люди, в том числе блокадники и ветераны.

Ранее СМИ информировали, что власти Северной столицы приняли решение увеличить выплаты блокадникам на 300 рублей. Однако такое незначительное увеличение возмутило горожан, которые отметили, что те же лекарства значительно подорожали.