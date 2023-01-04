Как гулять в мороз

«Питерец.ру» сообщает, что к православному Рождеству в Северной столице установится морозная погода. По прогнозам синоптиков, температура должна будет дойти до уровня -20 градусов.

Поэтому возникает необходимость вспомнить о мерах предосторожности во время прогулок в таких условиях. Это необходимо, чтобы избежать обморожения. Такие правила актуальны и для людей, которые вынуждены работать на улице.

В морозную погоду нужна многослойная одежда, поскольку это позволяет удерживать тепло. Еще не следует появляться на улице без головного убора, шарфа, также перчаток или варежек. Помимо этого, нужно надеть шерстяные носки. Чтобы согреться, не прибегайте к помощи алкоголя.

Во время холодов лучше бывать на улице как можно реже. Особенно это актуально для детей и пожилых людей.