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Питерец.ру » Общество » Каким был 2022 год?

Каким был 2022 год?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbcult.ru
Чем запомнился уходящий год?

Сегодня последний день 2022 года. Каким же был этот уходящий год и чем запомнился? Безусловно, важнейшим событием стала спецоперация России на Украине. Противостояние нашей страны и Запада накалилось до предела. Маски оказались сброшены, и против РФ ввели беспрецедентные санкции.

Но страна выстояла перед этим экономическим давлением, дав достойный отпор. Оказалось, что далеко не все страны мира поддерживают США и их союзников. Но связь с Европой оборвалась.

Петербург продолжил свое развитие даже в условиях санкций. Город оказывал поддержку предприятиям, а также мобилизованным гражданам и их семьям. Несмотря на все сложности, Северная столица демонстрирует хорошие результаты.

«Питерец.ру» поздравляет жителей Петербурга и Ленобласти с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы в 2023 году у вас было много поводов для радости и счастья.

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