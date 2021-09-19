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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Как выбрать искусственную елку к Новому году?

Как выбрать искусственную елку к Новому году?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
В преддверие Нового 2022 года каждый человек хочет ощутить праздничные эмоции, радость и детский восторг.

В преддверие Нового 2022 года каждый человек хочет ощутить праздничные эмоции, радость и детский восторг. Именно для создания атмосферы праздника необходимо заранее продумать украшение для дома или квартиры, свечи, гирлянды и хлопушки, и, конечно, самый главный атрибут праздника – новогоднюю елку.
При выборе новогоднего деревца перед многими встает дилемма: купить искусственную или живую ель. Еще несколько лет назад выбор искусственных сосен и елей был очень скудным, поэтому чаще покупалось живое дерево. Однако в наше время на первое место выходит защита природы и охрана лесов от вырубки, тем более что выбрать искусственное новогоднее украшение стало намного интереснее и проще. Компания Sigagroup предлагает широкий ассортимент искусственных елок по самым выгодным ценам.
Искусственная елка или сосна имеет множество преимуществ перед своим живым собратом, ведь она:
- не осыплется и не пожелтеет от квартирного воздуха;
- имеет более мягкую хвою, а значит безопасна для маленьких детей и домашних животных;
- не вызывает аллергических реакций, хотя может пахнуть не хуже настоящей;
- послужит не один год, а значит сэкономит семейный бюджет.
Выбирая искусственную ель или сосну, необходимо учитывать несколько важных факторов.

Высота дерева

Оптимальная высота елки от 150 до 200 сантиметров. Но есть и более миниатюрные настольные варианты, например, для маленькой комнаты; или же наоборот огромные деревья несколько метров высотой. Поэтому при выборе высоты следует учитывать размеры помещения, где елка будет установлена.

Материалы изготовления

При покупке елки или сосны необходимо обязательно учитывать материал, из которого она изготовлена. Чаще всего в основе каркаса используют крепкий, прочный пластик или алюминий, а иголки производят из мононити (вид лески), пленки ПВХ или мягкого пластика.
Важно! В состав не должны входить формальдегид, фенол и прочие вредные химические элементы, которые пагубно влияют на здоровье людей. Поэтому не стоит покупать дешевые китайские подделки, которые не имеют сертификата качества.
Поэтому при совершении покупки следует обязательно проверить документы производителя, состав дерева и его качество. Для этого нужно легонько отогнуть ветку от ствола дерева и провести рукой по иголкам против роста. Дерево хорошего качества примет ту же форму, а некачественное – посыплется или будет выглядеть погнутым.

Цвет

Производители предлагают большой выбор цвета новогодней красавицы: от зеленой до радужной. Но больше всего пользуются спросом зеленые или голубые ели – они действительно похожи на настоящие.

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