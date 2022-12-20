Какие вирусы наиболее распространены?

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Северной столице ухудшилась эпидемическая обстановка. В городе много больных гриппом. Ситуацию относительно преобладающих в Петербурге инфекциях прокомментировал главврач Боткинской больницы Денис Гусев.

Примерно половина пациентов этой больницы поступают туда с диагнозом covid. Остальные – больны гриппом и ОРВИ. Причем доля пациентов с гриппом составляет 10-15%. Что касается больных ОРВИ, таковых поступает 35-40%.

Напоминаем, что в Петербурге сейчас более 10 тыс. человек больны ОРВИ и гриппом. Из-за этого введены новые ограничения. Школьники раньше времени уйдут на зимние каникулы. В общем, в городе предпринимают необходимые усилия для борьбы с заболеванием.