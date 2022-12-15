Каникулы начнутся раньше

Эпидемическая ситуация в Северной столице вынуждает принимать определенные решения. Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. По имеющимся сведениям, в городе более 10 тыс. заболевших.

В итоге принято решение отпустить младших школьников на каникулы уже с 20 декабря. Сейчас многие ребята болеют. Причем 70% учащихся с ОРВИ – это дети в возрасте 7-10 лет. Так что принятое решение логичное и обоснованное.

В настоящий момент в Петербурге 244 класса перешли на «удаленку». Образовательные учреждения продолжат работу и с 21 декабря. Однако занятия будет считаться как внеурочная деятельность. Итоговые оценки же будет выставлены уже в январе.

«Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице вчера ввели дополнительные ограничения. Они связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.