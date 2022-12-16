ента новостей

15:25
В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги
15:11
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»
14:30
В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого
14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
14:22
В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку
11:48
В Выборгском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:20
В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей
10:12
Северная Корея заявляет об успешном испытании ракеты, которая может укрепить ее силы межконтинентальных баллистических ракет
10:07
Твиттер Илона Маска банит журналистов CNN, NYT, WaPo без объяснения причин
09:50
В России запретят распространение информации об изготовлении оружия и боеприпасов
09:42
Генерал-майор Алексей Воробьев поблагодарил петербургских общественников за помощь росгвардейцам - участникам СВО
09:32
На КАД столкнулись две фуры
08:14
Помогаем школам Мариуполя
08:12
Газопроводы ремонтировать не будут?
08:09
Решаем проблему со снегом и крышами
16:06
В Петербурге открыт необычный арт-объект «Новой культурной и туристской географии»
16:00
В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям
15:44
Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии
15:37
В СПбГУ обсудили транспортную реформу
15:34
Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»
15:32
В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб
15:01
На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело
14:32
В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты
14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
14:19
В воинское подразделение в ДНР доставлено снаряжение из Санкт-Петербурга
14:13
В Петербурге задержали мужчину, порезавшего своего соседа
14:08
В деревне Новое Девяткино задержали интернет-мошенника
13:59
В Кировском районе столкнулись две иномарки. 36-летняя автоледи скончалась в больнице
13:50
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на студента
13:42
В Кингисеппе разыскивают мужчину, стрелявшего из травмата в местного жителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги

В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Токсовском лесу восстановят сказочный дом Бабы Яги

Завершается строительство легендарной избушки на курьих ножках в Ново-Кавголовском лесопарке, на которую собирали средства неравнодушные жители Всеволожского района.

Народный проект организовала региональная общественная организация «Токсовские озера».

Дом Бабы Яги раньше находился рядом с Чертовым мостом. Однако в мае этого года неизвестные устроили поджог, и местную достопримечательность спасти не удалось.

На данный момент члены организации «Токсовские озера» собрали на краудфандинговой платформе Planeta.ru добровольные пожертвования на сумму более 300 тысяч рублей, которые необходимы для реализации проекта. Проект экспоната уже создан, волонтеры расчистили территорию под избушку, само здание построено, следующий этап – сушка, покраска и установка.

Организация отправила заявку на грантовый конкурс 2023 года президентского фонда культурных инициатив с целью восстановления элементов лесной архитектуры Ново-Кавголовского парка.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-11-2022, 22:47
Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде
9-12-2020, 15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
7-02-2019, 11:03
Проект «Крышечки ДоброТЫ» отметит два года
13-03-2020, 19:25
Каждый может поставить памятник
16-05-2016, 08:45
Общественная инициатива МЧС
7-06-2021, 14:09
В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
0
71
Сегодня, 09:32
На КАД столкнулись две фуры
0
140
Вчера, 14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
0
292
13-12-2022, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
Наверх