Нужны ли антибиотики при гриппе?

Нужно ли лечить грипп антибиотиками? Такой вопрос возникает у многих петербуржцев. Специалисты Роспотребнадзора затронули эту тему. По словам экспертов, злоупотреблять антибиотиками запрещается.

Такими типами препаратов лечат бактериальную инфекцию, а не вирусную. Поскольку грипп относится к вирусному заболеванию, принимать антибиотики для борьбы с ним нельзя.

Исключением бывают те ситуации, когда на фоне гриппа появляется еще и бактериальная инфекция. Здесь нужно придерживаться того лечения, что назначил врач. Хорошим средством защиты от гриппа является вакцинация.

«Питерец.ру» напоминает, что в городе проходит активная прививочная кампания от гриппа. Большинство петербуржцев воспользовались этим средством.