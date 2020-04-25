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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса (км 24 внутреннего кольца, км 117 внешнего кольца) полностью перекроют съезды № 3 и № 9.

Даты и время полного перекрытия съездов:

1)    С 21:00 28.04.2020 до 08:00 29.04.2020;

2)    С 21:00 29.04.2020 до 08:00 30.04.2020.

«Будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона на съездах будут производиться две ночи подряд, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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