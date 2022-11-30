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Жители Петербурга обвиняют Беглова в неисполнении предвыборного обещания по парку Малиновка

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Опубликовал: Anton78
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Жители Петербурга обвиняют Беглова в неисполнении предвыборного обещания по парку Малиновка

В рамках разработанных Комитетом по контролю за имуществом Петербурга изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), территория парка Малиновка в Красногвардейском районе будет сокращена почти на 400 квадратных метров.

Во время предвыборной кампании в 2019 году тогда еще врио губернатора Александр Беглов обещал жителям включить территорию парка в ЗНОП. Но в итоге своего обещания градоначальник так и не сдержал.

На протяжении последних 10 лет петербуржцы пытаются спасти парк, потому что району катастрофически не хватает зеленых зон. По словам директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александра Карпова, по закону в Красногвардейском районе должно быть 12 кв. м зелени на одного человека, на текущий момент их примерно 8,4 метра, но после реализации застройки останется только 5,6 метра.

«Это очень мало, поэтому важно сохранить целостность парка, посещаемого десятками тысяч людей. Дефицит деревьев и мест, где они могут расти, одна из серьезнейших проблем нашего города», — заявлял эксперт в 2019 году.

Законопроект Беглова о возвращении парку территории, отданной по строительству храма не дошел даже до рассмотрения. Экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в 2021 году заявил, что храм все равно будет возведен.  После ухода Макарова с поста, в парламент пришли лояльные градоначальнику депутаты, включая нынешнего спикера Александра Бельского.

Казалось, больше нет никаких препятствий для выполнения Бегловым своего предвыборного обещания по включению парка в ЗНОП. Но Бельский практически спустя месяц после своего избрания тоже стал продвигать идею застройки парка.

«Если возможно существование храма с парком и это было бы гармонично, то почему нет?» — мотивировал свои действия спикер ЗакСа.

И все же в декабре 2021 года ЗакС утвердил возвращение парку территорий, отданных под застройку храма. Но теперь уже Комитет по контролю за имуществом, подконтрольный Беглову, тоже хочет «оттяпать» кусок земли от парка Малиновка, причем в ведомстве не говорят — на какие цели.

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