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Питерец.ру » Общество » Можно ли научиться бизнесу?

Можно ли научиться бизнесу?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.aif.ru
Благодаря чему, человек может достичь успеха в бизнесе?

Предпринимателями рождаются или становятся? Это философский вопрос. Здесь имеются различные точки зрения. Одни люди считают, что заниматься бизнесом может далеко не каждый. Другие думают, что этому можно научиться.

Кто же здесь прав? Согласно данным аналитического центра, большинство людей считает, что человек сможет научиться правильно вести бизнес. Для этого имеются различные курсы и специальные программы.

Врожденные способности тоже важны. Но они не играют определяющей роли. Для занятия бизнесом главное уметь стратегически мыслить, обладать финансовой грамотностью, уметь эффективно справляться со стрессом и работать с людьми.

Однако есть и те, кто считает, что обучение бизнесу не поможет. Как говорится, у человека должна быть предпринимательская жилка. По мнению «Питерец.ру», истина лежит где-то посередине. Для успешного занятия бизнесом нужны врожденные способности, а также приобретенные знания и навыки.

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