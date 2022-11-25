Недостаточное количество спецтехники на дорогах привело к гололеду и ДТП в Санкт-Петербурге 25 ноября

Смольный не задействовал достаточное количество спецтехники для уборки городских дорог, что привело гололеду и большому количеству аварий утром 25 ноября, несмотря на предупреждение МЧС о том, что температура воздуха в пятницу будет держаться на отметке 8 градусов ниже нуля, а дороги покроются льдом.

Погодные условия ухудшились с самого утра, однако на 6:00 утра в городе работали всего 239 машин спецтехники и 176 находились на дежурстве. Из-за отсутствия предварительной обработки дорог от наледи произошел ряд ДТП. Так, крупная авария случилась на пересечении Петерегофского шоссе и улицы Доблести, из-за чего дорога встала в длинной пробке.

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Машина сервиса «Яндекс Go» спровоцировала аварию с участием сразу четырех автомобилей, три из которых стояли у обочины, на улице Танкиста Хрустицкого.

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Однако наиболее сложная ситуация произошла на КАДе возле развязки магистрали с Мурманским шоссе до Софийской улицы. Образовавшаяся пробка дошла до 11 километров.

Начало снежного сезона в Санкт-Петербурге уже успело запомниться горожанам ошибками Смольного с губернатором Александром Бегловым во главе. Петербуржцы возмущены неудовлетворительной работой коммунальных служб, из-за которой в одних районах количество реагентов разъедает обувь, а в других тротуары покрыты коркой льда.