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Питерец.ру » Общество » Что-то стало холодать…

Что-то стало холодать…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Минувшая ночь стала самой холодной

Календарная зима приходит в декабре. Однако реальное начало зимнего сезона наступает несколько раньше. Конкретные сроки зависят от особенностей региона и погодных условий.

Но можно сказать, что зима пришла и в Петербург. Прошедшая ночь стала самой холодной в этом сезоне. Температура опускалась до отметки -8,2 град. Об этом заявил метеоролог Михаил Леус. Ранее наиболее холодная погода была в ночь на 22 ноября.

Ожидается, что в течение дня температура не опустится ниже -6 град. В некоторых р-нах Северной столицы пройдет небольшой снег. Город постепенно готовится к календарной зиме. Это также относится к дорожным и коммунальным службам.

Метеорологическая зима уже наступила. Посмотрим, насколько теплой или холодной она окажется.

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