Что-то стало холодать…

Календарная зима приходит в декабре. Однако реальное начало зимнего сезона наступает несколько раньше. Конкретные сроки зависят от особенностей региона и погодных условий.

Но можно сказать, что зима пришла и в Петербург. Прошедшая ночь стала самой холодной в этом сезоне. Температура опускалась до отметки -8,2 град. Об этом заявил метеоролог Михаил Леус. Ранее наиболее холодная погода была в ночь на 22 ноября.

Ожидается, что в течение дня температура не опустится ниже -6 град. В некоторых р-нах Северной столицы пройдет небольшой снег. Город постепенно готовится к календарной зиме. Это также относится к дорожным и коммунальным службам.

Метеорологическая зима уже наступила. Посмотрим, насколько теплой или холодной она окажется.