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Питерец.ру » Общество » Откуда в Петербурге кабаны?

Откуда в Петербурге кабаны?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mk.ru
Жители Петербурга стали сталкиваться с кабанами

«Питерец.ру» отмечает, что встреча с животным в лесу объяснима, поскольку это привычная среда их обитания. Но когда дикий кабан пытается попасть в обычный супермаркет, это приводит людей в шок. Именно такая ситуация произошла в магазине на ул. Савушкина. Животное хотело попасть внутрь, разбило стекло, но потом удалилось.

Причину происходящего объяснил биолог Павел Глазков. По словам специалиста, появление кабанов Петербурге и Ленобласти происходит нередко. Это привычное явление крупных российских и европейских городов.

Кабаны помнят исторические места своего обитания и приходят сюда. Еще этих животных привлекают свалки, ведь лесные гости хорошо чувствуют запах еды. При виде кабана нельзя к нему приближаться. Находясь в состоянии стресса, животное может атаковать человека. Так что следует соблюдать меры предосторожности.

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