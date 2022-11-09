Петербургские единороссы и «Горэлектротранс» организовали каникулы для 10-летнего Даниэля из семьи участника спецоперации

Четвероклассник Даниэль, проживающий в Кировском районе Санкт-Петербурга, провел осенние каникулы в детском оздоровительном лагере «Зарница» во Всеволожском районе Ленинградской области. Семья бесплатно получила детскую путевку — об петербургское региональное отделение «Единой России» договорилось с руководством «Горэлектротранса». Этому городскому транспортному предприятию принадлежит детский лагерь. Даже в случаях, когда правовые нюансы по-разному трактовали право детей на отдых в лагере, руководство ГЭТ шло навстречу семьям мобилизованных петербуржцев.

«Я бы хотела выразить огромную благодарность тем, кто занимался этой путевкой, потому что Данька приехал счастливый настолько, что попросил зимой тоже съездить в этот лагерь. Лагерь замечательный! Он даже два дня не звонил, я ему сама набрала вечером на второй день, в середине недели, говорю: «Дань, ты про родительский дом забыл?», а он говорит: «Мам, ну мне некогда, ну что ты тут вообще звонишь?», и так уверенно сказал: «Я собрался на зиму еще поехать!». Если даже зимой бесплатной путевки не будет, мы постараемся его туда еще раз отправить», – рассказала мама школьника Валерия Честных.

Её муж сейчас служит заместителем командира взвода на территории проведения специальной военной операции. Региональное отделение «Единой России» и развернутый в городе волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ сейчас особенно внимательно относятся к таким семьям.

Часть детей мобилизованных петербуржцев не подпадает под действие постановления городского правительства от 10.10.2022 № 928 о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО. На эти случаи в своём округе обратил внимание депутат «Единой России» в Законодательном Собрании города Алексей Цивилёв. Благодаря взаимодействию партии с руководством «Горэлектротранса» каникулы для таких ребят тоже прошли интересно и содержательно.

«К нам в приёмную обратилась семья мобилизованного гражданина. Мы знали об инициативе нашего крупнейшего государственного предприятия – «Горэлектротранса». Благодаря этому удалось отправить ребенка в лагерь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в добром деле», – отметил депутат.

Детский лагерь «Зарница» во Всеволожском районе Ленобласти в этом году впервые за свою 68-летнюю историю принял осеннюю смену. Запустить круглогодичную работу лагеря позволила масштабная реконструкция, затронувшая не только жилые корпуса, столовую, но и территорию, здесь появились новые спортплощадки, в том числе крытый спортзал. Смену на школьных каникулах посвятили профориентации. Ребята побывали в пожарной части на уроке безопасности, в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ познакомились с раритетными трамваями и троллейбусами, изучили работу диспетчерских, поуправляли учебными тренажерами в Учебно-курсовом комбинате предприятия.

«Тема детей для всех общая: что для транспортников, что для менеджеров, что для финансистов. Особенно когда это касается ребят, которые в настоящее время сталкиваются с временным отсутствием кого-то из родителей. Поэтому это общее дело – помогать в самом широком смысле. А миссией «Зарницы» в осенние каникулы стала ещё и помощь в профессиональной ориентации и, конечно, здоровый спортивный отдых на свежем воздухе», – говорит директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Один из победных кубков смены увёз с собой из лагеря Даниэль Сеньшинов. Его мама Валерия Честных сообщила, что в первый день новой четверти он понес трофей в свою школу, чтобы рассказать одноклассникам об интересных каникулах.

Напомним, в Петербурге развернута работа единого штаба #МЫВМЕСТЕ. Здесь оказывают юридическую и психологическую помощь, консультируют по социальным льготам и гарантиям, помогают в решении бытовых проблем. Работают горячие линии:

📞 8-800–200–34–11 – федеральная горячая линия

📞 8-931–350–08–20 – волонтерский центр «Единой России» в Санкт-Петербурге