Патриотическое воспитание продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что школах Петербурга продолжается внедрение программ, основанных на патриотизме и нравственных ценностях. Это же происходит в образовательных учреждениях Ленобласти и других регионов.

Школьникам прививают правильное отношение к людям, труду, семейным ценностям, наследию страны, защитникам Отечества. Уделяется внимание вопросам личностного развития.

Прилагаются усилия для развития молодежного движения. Важно, чтобы у ребят возникало чувство гордости от рождения в нашей стране. Еще будут улучшать взаимодействие с родителями.

В общем, патриотическому направлению уделяется сейчас огромное внимание. Это важно, чтобы у ребят сформировалось правильное отношение к стране.