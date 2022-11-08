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Питерец.ру » Общество » Патриотическое воспитание продолжается

Патриотическое воспитание продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mosvedomosti.ru
В школах продолжают развивать патриотическое направление

«Питерец.ру» сообщает, что школах Петербурга продолжается внедрение программ, основанных на патриотизме и нравственных ценностях. Это же происходит в образовательных учреждениях Ленобласти и других регионов.

Школьникам прививают правильное отношение к людям, труду, семейным ценностям, наследию страны, защитникам Отечества. Уделяется внимание вопросам личностного развития.

Прилагаются усилия для развития молодежного движения. Важно, чтобы у ребят возникало чувство гордости от рождения в нашей стране. Еще будут улучшать взаимодействие с родителями.

В общем, патриотическому направлению уделяется сейчас огромное внимание. Это важно, чтобы у ребят сформировалось правильное отношение к стране.

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