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Питерец.ру » Общество » Как продают овощи и фрукты

Как продают овощи и фрукты

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89
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Овощи и фрукты в Петербурге нередко продают с нарушениями

«Питерец.ру» сообщает, что Роспотребнадзор провел проверку более 80 предприятий, занимающихся продажей овощей и фруктов. В итоге в каждой второй проверенной точке выявлялись какие-либо нарушения.

В числе наиболее распространенных – ненадлежащее состояние складских помещений, проблема с медицинскими книжками у персонала, отсутствие маркировок и документов на продаваемый товар. Нарушения санитарных норм были зафиксированы в 64% случаев. Было изъято 92 партии испорченной продукции общим весом более 30 тонн.

Специалисты взяли более 500 проб овощей и фруктов, и только в одной были выявлены паразиты. При этом каких-либо токсинов, радиоактивных элементов и повышенного содержания пестицидов выявлено не было.

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