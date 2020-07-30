Как продают овощи и фрукты

«Питерец.ру» сообщает, что Роспотребнадзор провел проверку более 80 предприятий, занимающихся продажей овощей и фруктов. В итоге в каждой второй проверенной точке выявлялись какие-либо нарушения.

В числе наиболее распространенных – ненадлежащее состояние складских помещений, проблема с медицинскими книжками у персонала, отсутствие маркировок и документов на продаваемый товар. Нарушения санитарных норм были зафиксированы в 64% случаев. Было изъято 92 партии испорченной продукции общим весом более 30 тонн.

Специалисты взяли более 500 проб овощей и фруктов, и только в одной были выявлены паразиты. При этом каких-либо токсинов, радиоактивных элементов и повышенного содержания пестицидов выявлено не было.