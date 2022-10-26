До конца января 2023 года на федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в период с 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по строительству переходно-скоростных полос и примыкания к основному ходу федеральной трассы Р-21 «Кола» будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч в направлении Мурманска, а ширина каждой из полос движения будет уменьшена до 3,5 метров. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Дорожные работы будут производиться на 42 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском городском поселении Ленинградской области. Строительство примыкания необходимо для обеспечения доступа к строящемуся Многофункциональному торгово – промышленному комплексу. Генеральный подрядчик гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Примыкание к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск-Мурманск-Печенега-граница с Королевством Норвегия на 42+063 (справа) для обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово – промышленный комплекс» расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, в районе 42 км, шоссе «Кола», справа (кадастровый номер 47:16:0434004:0140).

Заказчик: ООО «Инвест-Сервис-плюс».

Генеральный подрядчик: АО «эСКа».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.