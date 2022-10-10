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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в период с 12 по 21октября 2022 года на путепроводе расположенном на 19 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлениюузла крепления деформационного швас пролётным строением и восстановлением пришовной зоны, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга будет перекрыта одна полоса движения в направленииСанкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Мурманска и только одна в направлении Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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