Нарколог об алкоголе

Нарколог Марина Калюжная высказалась относительно дозы алкогольных напитков, которая считается безопасной. То есть, употребив это количество, человек не пьянеет. По словам Калюжной, здесь все индивидуально. При определении такой дозы следует принимать во внимание возраст и вес человека.

Например, полный мужчина вряд ли будет пьян от 1-2 бокалов вина. Но на худенькую девушку это количество выпитого подействует. Но и здесь не все так однозначно, ведь даже малое употребление алкоголя способно причинять вред нашему организму.

Известно, что стакан сухого вина ухудшает работу мозга на 12-15 дней. Еще под воздействием алкоголя у человека нарушается координация движений. Отсюда повышается риск травматизма. Калюжная считает, что безопасной нормы алкоголя в принципе не существует. Поэтому лучше вообще отказаться от употребления таких напитков.