Активистам запретили раздавать патриотическую Z-символику у стен Смольного

В Санкт-Петербурге охрана Смольного прогнала группу активистов общественного движения «Кибер Фронт Z», организовавших раздачу символики у стен правительственного здания. Молодые люди раздавали прохожим значки с символами Z в поддержку специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Акция была организована после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов перестал носить патриотическую символику в рабочее время, его примеру начали следовать и другие сотрудники городской администрации. Своей акцией активисты хотели подчеркнуть важность поддержки СВО и единения народа в сложившихся условиях.

Беглов не первый раз критикуется петербуржцами и общественными деятелями за невнятную позицию по СВО. Решить возникший вопрос ему предлагают просто – либо безоговорочно поддержать позицию остальных горожан, либо, если он с ней не согласен, покинуть пост губернатора.