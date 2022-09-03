Что приводит к тромбозу

Врач Марина Велихер высказалась о напитках, которые приводят к болезням сердцем и излишнему образованию тромбов. Причем, по словам специалиста, это не алкоголь. Наиболее вредными оказались энергетики.

Когда человек выпивает баночку такого напитка, страдает весь организм. Повышается уровень сахара и артериальное давление. Употребление энергетиков может привести к тромбозу. Так что людям с высоким содержанием тромбоцитов пить такое нельзя.

Еще могут возникнуть проблемы с сердцем. Это аритмия и ишемическая болезнь. Поэтому эксперты рекомендуют воздержаться от энергетических напитков. Иначе ухудшится здоровье.

«Питерец.ру» отмечает, что о вреде энергетиков говорится давно. Но некоторые люди все равно прибегают к их «помощи». Но большинство делает это лишь в редких случаях.