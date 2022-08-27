Кто склонен к алкоголизму

Возникают дискуссии по поводу того, какие люди больше подвержены алкоголизму. Некоторые наркологи считают, что такому недугу подвержены врачи, медсестры, спасатели и пожарные.

Деятельность таких работников связана с высоким стрессом, эмоциональными нагрузками и даже опасностью. Сталкиваясь с таким напряжением, люди пытаются снять его с помощью алкоголя. Кто-то из них попадает в зависимость.

Однако есть и другая точка зрения. Алкоголизмом чаще страдают люди, которые имеют к этому предрасположенность. Не все, употребляющие спиртное, впадают в зависимость. Среди медработников и представителей экстренных служб немало людей, не имеющих проблем с алкоголем.

«Питерец.ру» считает, что вторая точка зрения лежит ближе к истине.