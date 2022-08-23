Не нужно такое авокадо

«Питерец.ру» сообщает, что в порте Северной столице задержан груз с авокадо. 22-тонная партия оказалась проблемной. В контейнере с авокадо находились опасные мухи. Так что груз не соответствовал карантинным правилам.

Зараженная партия направлялась из ЮАР в Москву. Эти авокадо должны были реализовываться через сеть магазинов. Однако возникли непредвиденные обстоятельства. Дальнейшая судьба этого груза будет решаться. Согласно закону, авокадо будет обеззаражено или возвращено обратно. Но здесь потребуется заявление от собственника данной продукции.

Авокадо – экзотический плод, вес которого не превышает 1-2 кг. Обычно его считают фруктом, иногда – овощем. Однако если быть точнее, то это ягода.