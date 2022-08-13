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Питерец.ру » Общество » Кемперы в Петербурге

Кемперы в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Где будут использовать списанные маршрутки?

Петербург перешел на новую систему городского транспорта, после чего в городе освободилось много маршруток. Какие-то из этих микроавтобусов оказались списаны. Однако правительство нашло им новое применение.

Этот транспорт будет переоборудован в дома на колесах – кемперы. В Кронштадте, например, таковые уже появились. В этих домиках можно спать, принимать душ. Они оснащены санузлом и системой отопления.

Так что идея с кемперами выглядит весьма оригинально. Чтобы создать такой дом, нужно потратить около месяца. Зато старая маршрутка получит новую жизнь. Транспорт превратится в полноценный номер.

«Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице продолжается реализация транспортной реформы. Город постепенно переходит на новую систему.

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