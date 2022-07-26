Структуры Нисанова начали процесс сноса усадьбы «Студенец»

На Красной Пресне в Москве начались строительный работы. Компании предпринимателя Года Нисанова начали сносить усадьбу «Студенец». Журналисты уже сообщали о том, что после сноса на этой территории появится фудмол.

Компания «Киевская площадь» выкупила этот объект в 2021 году. Усадьба является объектом культурного наследия. Этому имению уже более трех столетий. Среди владельцев были потомки князя Матвея Гагарина, генерал Арсений Закревский и другие.

На территории парка все еще остаются целыми каналы и аллеи, а также тосканская колонна. Ранее градозащитники боролись за сохранение объекта, однако их усилия оказались тщетны. Не исключено, что парк утратит исторический облик.

СМИ уже упоминали о том, каковы заслуги Нисанова. Он причастен к сносу конструктивистских гаражей в Москве. На Таганке с его подачи может появиться новый ЖК вместо Музея ретро-автомобилей. Вероятно, он является участником схем по отмыванию нелегальных доходов азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга. Журналисты не раз писали о его близких связях с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.