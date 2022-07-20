Корабелка получит новое общежитие

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство на юго-западе северной столицы общежития на 400 мест. Здание возведут для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Морской технический университет до 1990 года назывался Ленинградским ордена Ленина кораблестроительным институтом, а неофициально всегда носил название «Корабелка». Сегодня это единственное в России учебное заведение, в котором готовят морских инженеров-специалистов мирового класса по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов, боевых надводных кораблей и подводных лодок, оружия, судовых энергетических установок, приборов, технических средств обеспечения разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых на морском дне.

Комплекс зданий вуза занимает треугольный квартал между проспектами Стачек, Маршала Жукова и Ленинским. Там же, рядом с главным зданием университета, построенным 1978 году, и появится новое общежитие Корабелки. Это будет современное 13-этажное здание с подвалом и верхним техническим этажом общей площадью 9538,44 кв.м. По проекту, на первом его этаже разместятся административные, служебно-бытовые и вспомогательные помещения и блок помещений культурно-массовых мероприятий. На остальных этажах предусмотрены жилые ячейки на одного-четырех человек. В каждом из этих блоков будут располагаться кухня и санузел.

Кроме того, предусмотрены универсальные жилые ячейки, с возможностью размещения инвалидов и других маломобильных групп учащихся.

«Объемно-пространственное решение здания общежития разработано в соответствии с действующим Генеральным планом Санкт-Петербурга. Учтена конфигурация участка и влияние проектируемого объекта на окружающую застройку. Основной композиционный прием - использование симметричной формы с акцентированными темными цветами: это придает протяженному и изначально симметричному объему главного фасада общежития, обращенного на проспект Стачек, динамику и подчеркивает разделение внутренних зон здания», - сказала главный специалист отдела локальных экспертиз Южного филиала Главгосэкспертизы России Ольга Алиева.

Проектную документацию разработало научно-производственное объединение «Наука-строительству».